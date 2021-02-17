Управлением Россельхознадзора проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за 2020 год в режиме видео-конференц-связи

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу 16 февраля 2020 года проведено публичное обсуждение результатов контрольно-надзорной деятельности и руководств по соблюдению обязательных требований за IV квартала 2020 года. Мероприятие проведено под председательством исполняющей обязанности Руководителя Управления Светланы Артёмовой. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, а также среднего и малого бизнеса Республик Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасса. В ходе мероприятия присутствующие заслушали доклад Светланы Артёмовой о результатах правоприменительной практики Управления. Основной акцент в докладе был сделан на резком снижении количества проведённых контрольно-надзорных мероприятий . Так, Управлением за 12 месяцев 2020 года было проведено 56 плановых и 380 внеплановых проверок. Количество проверок значительно сократилось в сравнении с предыдущим годом, количество плановых проверок снизилось на 88 %, внеплановых проверок – на 76 %. По результатам контрольно-надзорных мероприятий, в том числе проведённых в рамках постоянного контроля, выявлено 1 629 нарушений требований законодательства Российской Федерации в закрепленной сфере деятельности. Из 1 234 постановлений о привлечении к административной ответственности лишь 5, или 0,4 % были обжалованы в судебном порядке, в том числе 2 постановления, вынесенные в 2019 году. Судами было отменены 3 постановления. В течение 2020 года поступила 1 жалоба на действия сотрудника Управления. Изложенные в жалобе доводы о превышении должностным лицом служебных полномочий не подтвердились. В Управление Россельхознадзора за 2020 год от граждан поступило 371 обращение, касающееся полномочий Управления. Все обращения граждан рассмотрены в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за прошедший год Управлением проведено в общей сложности 295 проверок, в том числе 40 плановых и 255 внеплановых проверок, по итогам которых: По результатам рассмотрения административных материалов 324 виновных лица привлечены к административной ответственности, в том числе 268 представителей малого и среднего бизнеса и 56 должностных лиц. В 165 случаях вынесены наказания в форме предупреждений. Наложено административных штрафов на сумму 18 млн. 304 тыс. руб. Постановлений о приостановлении деятельности субъектов бизнеса не выносилось. В докладах должностных лиц профильных отделов были отражены сведения о результатах контрольно-надзорной деятельности Управления в Республике Хакасия и актуальные вопросы правоприменительной практики, затрагивающие интересы предпринимателей и бизнес-сообщества в целом. Также заместителем начальника отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Татьяной Денисовой был дан развёрнутый ответ на вопрос, поступивший из Департамента лесного комплекса Кузбасса. Речь шла о правоприменительной практике Управления в части исполнения полномочий в сфере использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 года № 1509. После того, как были представлены все доклады, взял слово Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия Василий Кудашкин, отметивший высокий уровень разъяснительной работы Управления с хозяйствующими субъектами. Так, по словам омбудсмена, за прошедший год от представителей бизнес-сообщества в его адрес не поступило ни одной жалобы на действия или бездействие сотрудников Управления. При подведении итогов мероприятия Светлана Артёмова поблагодарила присутствующих участие в мероприятии и подчеркнула, что с полными текстами докладов выступавших, а также с презентациями к докладам желающие могут ознакомиться на сайте Управления http://www.rsn-hak.ru в рубрике «Публичные мероприятия».