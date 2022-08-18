Управлением Россельхознадзора проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за I полугодие 2022 года в режиме видео-конференц-связи

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу 18 августа 2022 года проведено публичное обсуждение результатов контрольно-надзорной деятельности и руководств по соблюдению обязательных требований за I полугодие 2022 года. Мероприятие проведено под председательством Заместителя Руководителя Управления Светланы Артёмовой. В видеоконференции приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, а также среднего и малого бизнеса Республик Тыва и Хакасия и Кемеровской области – Кузбасса.

С приветственным словом к участникам обсуждений обратилась, Заместитель Руководителя Управления Светлана Артёмова и поблагодарила всех присутствующих за интерес проявленный к публичным обсуждениям.

Так Управлением за I полугодие 2022 года проведено 104 контрольно-надзорных мероприятия, том числе: 46 плановые и 58 внеплановых проверки, кроме того 12840 мероприятия проведены по иным основаниям в рамках постоянного контроля.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 753 нарушений требований законодательства Российской Федерации в закрепленной сфере деятельности.

Составлено 175 протокола об административных правонарушениях, по которым вынесено 179 постановления о привлечении нарушителей к административной ответственности.

Общая сумма наложенных штрафов составила более 4 млн 941 тыс. руб., взыскано – 5 млн 940 тыс. руб. Эффективность взыскания штрафов на конец I полугодия возросла.

Далее в докладах должностных лиц профильных отделов были отражены сведения о результатах контрольно-надзорной деятельности Управления по направлениям в соответствии с закреплёнными полномочиями. Рассмотрены вопросы правоприменительной практики, затрагивающие интересы предпринимателей и бизнес - сообщества в целом, а также актуальные изменения в действующем законодательстве Российской Федерации.

Так, исполняющая обязанности заместителя начальника отдела Рогальская Инна Викторовна озвучила информацию о промежуточных итогах контрольно-надзорной деятельности отдела внутреннего госветнадзора. Кроме того, слушателям были представлены результаты мониторинга ФГИС «Меркурий» на предмет выявления некачественной продукции в социальных учреждениях.

Затем доклад озвучила заместитель начальника отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и транспорте Коровина Оксана Николаевна, которая рассказала участникам мероприятия о результатах деятельности отдела на подконтрольной территории.

И.о. Заместителя начальника отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Суднева Ольга Анатольевна, также представила вниманию слушателей доклад о результатах работы отдела за прошедший период.

После этого заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Загорский Сергей Юрьевич, доложил о результатах деятельности отдела за I полугодие 2022 года.

В ходе мероприятия в чат конференции поступили вопросы от представителей сельскохозяйственных предприятий. В частности, фермеров интересовали темы работы в ФГИС «Зерно», моменты перевозки животных по территории РФ и за Границу, а также о возможности перевозки мяса из одной области в другую. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.

В завершение мероприятия подведены итоги и отмечено, что с презентациями к докладам выступавших и другими материалами видеоконференции, а также с актуальными изменениями федерального законодательства, касающимися полномочий Россельхознадзора, все желающие могут ознакомиться на сайте Управления http://www.rsn-hak.ru в соответствующих рубриках. Более того, по всем возникающим вопросам можно обращаться непосредственно в Управление по телефону или по адресам:

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова 100, а/я 90;

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, 2А;

Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б.