Управлением Россельхознадзора выявлено несоответствие качества лекарственных препаратов ветеринарного назначения

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует о том, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов следующих лекарственных препаратов:

- «Габивит-Se®» (серия 30222, срок годности 02.2023) производства ООО «НПК «Асконт+» (Московская область) по показателю «Механические включения (Наличие механических включений»;

- «Диастоп» (серия 010122, срок годности 01.2024 и серия 170521, срок годности 05.2023) производства ООО «НПП «АГРОФАРМ» (Воронежская область) по показателям «масса содержимого упаковки (средняя масса содержимого пакета № 2)», «потеря в массе при высушивании (пакет № 2)», «количественное содержание (содержание 2,3 –Ди (гидроксиметил) хиноксалин-1,4-диоксида)», «количественное содержание (содержание суммы хлоридов натрия и калия)» и «количественное содержание (содержание поливинилпироллидона)»;

- «Зинаприм» (серия N-001, срок годности 10.2025) производства «Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA» (Испания) по показателям «рН», «Плотность», «Подлинность (Подлинность триметоприма)», «Подлинность (Подлинность бензилового спарта)», «Количественное содержание (Содержание сульфадимидина натрия)», «Количественное содержание (Содержание триметоприма)» и «Количественное содержание (Содержание бензилового спирта)».

На основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», уведомляем о приостановлении реализации указанных серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Одновременно сообщаем, что в связи с подтверждением качества лекарственных препаратов: «Сыворотка антиадгезивная антитоксическая против эшерихиоза сельскохозяйственных животных» (серия 5, срок годности 12.2023) производства ФКП «Армавирская биофабрика» (Красноярский край) и «Аправет® водорастворимый порошок» (серия 21091494004, срок годности 09.2023) производства «Biovet AD» (Болгария) установленным требованиям, Россельхознадзором принято решение о возобновлении обращения указанных серий лекарственных препаратов «Сыворотка антиадгезивная антитоксическая против эшерихиоза сельскохозяйственных животных» и «Аправет® водорастворимый порошок».