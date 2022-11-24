Управлением Россельхознадзора выявлено несоответствие качества лекарственных препаратов

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует том, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов следующих лекарственных препаратов:

-«Окситетрациклин 200» (серия Р-008, срок годности 04.2024) производства «Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA» (Испания) по показателю: «Количественное определение»;

-Гранулят «Тетрамизол 10%» (серия 010421, срок годности 05.2024) производства ООО «Рубикон» (Беларусь) по показателю: «Определение фракционного состава (Ситовой анализ гранул»;

-«Супервитасол» (серия SU-36012001, срок годности 09.2023) производства «Laboratorio Centrovet Ltda.» (Чили) по показателю: «Потеря в массе при высушивании (Потери при сушке)».

На основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», уведомляем о приостановлении реализации указанных серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения.