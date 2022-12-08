Управлением Россельхознадзора выявлено несоответствие качества лекарственных препаратов

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует о том, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов следующих лекарственных препаратов:

- «Окситетрациклина гидрохлорид для инъекций» (серия 01 0321, срок годности 03.2024) производства ООО «БиоФармГарант» (Владимирская область) по показателю: «Потеря в массе при высушивании»;

- «Юберин» (серия 5740921, срок годности 09.2023) производства ООО «Белэкотехника» (Республика Беларусь) по показателю: «Массовая концентрация (Массовая концентрация цианокобаламина)»;

- «Ингельвак® НР-1» (серия 7460475А, срок годности 12/2024) производства «Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc» (США) по показателю: «Стерильность»;

- «Тилозинокар» (серия 170122, срок годности 01.2023) производства ООО «БЕЛКАРОЛИН» (Беларусь) по показателю: «Массовая доля β-каротина»;

- «Энрамикс» (серия RR22082301, срок годности 2024-08-22) производства «Guangdong Cocan Bio-pharmaceutical Co., Ltd» (Китай) по показателю: «Количественное содержание (Содержание энрамицина гидрохлорида)»;

- «Вакцина формолквасцовая против сальмонеллеза телят» (серия 2, срок годности 05.2024) производства ФКП «Армавирская биологическая фабрика» (Краснодарский край) по показателю: «Иммуногенная активность»;

На основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», уведомляем о приостановлении реализации указанных серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Одновременно сообщаем, что в связи с подтверждением качества лекарственного препарата «Мультивит» (серия Р-007, срок годности 05.2023) производства «Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA» (Испания), Россельхознадзором принято решение о возобновлении обращения указанной серии лекарственного препарата «Мультивит»