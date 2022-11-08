Управлением Россельхознадзора выявлено несоответствие качества лекарственных препаратов для ветеринарного применения

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует о том, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов следующих лекарственных препаратов:

- «Чеми спрей» (серия Р-1043, срок годности 09.2023) производства «Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA» (Испания) по показателям: «Плотность», «рН» и «Количественное определение (Количественное определение хлортетрациклина гидрохлорида)»;

- «Чеми спрей» (серия Р-1046, срок годности 10.2023) производства «Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA» (Испания) по показателю: «рН»;

- «Чеми спрей» (серия Р-1050, срок годности 11.2023) производства «Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA» (Испания) по показателю: «Количественное определение (Количественное определение хлортетрациклина гидрохлорида)»;

- «Доксипан 54» (серия 21020129, срок годности 02.2023), производства «Industria Italiana Integratori Trei S.p.A.», (Италия) по показателю: «рН»;

- «Рувак» (серия 3, срок годности 06.2023) производства ФКП «Ставропольская биофабрика» (Ставропольский край) по показателям: «Безвредность (безвредность в тест дозе: на белых мышах – 0,2 см3)» и «Живые микробные клетки/Концентрация, количество микробных клеток (Концентрация живых бактерий в одной иммунизирующей дозе, млн.)»;

На основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», уведомляем о приостановлении реализации указанных серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Одновременно сообщаем, что в связи с подтверждением качества лекарственного препарата «Мультивит+минералы» (серия 20122, срок годности 07.2023) производства ООО «НПК «Асконт+», (Московская область), Россельхознадзором принято решение о возобновлении обращения указанной серии лекарственного препарата «Мультивит+минералы».