Управлением Россельхознадзора выявлено несоответствие лекарственного препарата

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует о том, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца лекарственного препарата «Церил» (серия 210926, срок годности 09.2024) производства «Nanjing Vetop Pharma Co., Ltd», (Китай) по показателям «Количественное определение (Компонентный состав: Витамин А)», «Количественное определение (Компонентный состав: Витамин D3)» и «Количественное определение (Компонентный состав: Витамин Е)».

На основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», уведомляем о приостановлении реализации указанных серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения.