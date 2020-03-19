Новости Кузбасса

Управлением Россельхознадзора выявлены нарушения в области семенного надзора в городе Мариинске Кемеровской области.
Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в ходе проведения контрольных мероприятий в отношении физических лиц в городе Мариинске Кемеровской области в местах уличной торговли Россельхознадзором пресечены попытки реализации семян без документов.
Граждане РФ в нарушение статьи 30 Федерального закона от 17.12.1197 № 149 «О семеноводстве» осуществляли реализацию пакетированных семян овощных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ: семена моркови сорта «Надрин», «Детская сладкая»,«Сибирская медуница», семена базилика сорт «Идеальная смесь», семена редиса сорт «Илке», семена салата сорт «Кучерявый Одесский»; семена томата сорт «Курочка несушка», сорт «Севрюга», сорт «Сибирские шаньги», сорт «Сибирские бананы», сорт «Черри- Оливка», сорт «Ни забот, ни хлопот», сорт «Фитофтора»; семена огурцов сорт «Пучковое великолепие», сорт «Само совершенство», сорт РМТ», сорт Сибирский букет», сорт «Миллионер», сорт «Мапс»; семена перца сорт «Калифорния вондер голд», сорт «Сахарный рожок», сорт «Шатл», сорт «Новосибирский», сорт «Рэд Найм экс».
В отношении граждан, допустивших нарушения требований законодательства, возбуждены административные дела по ст. 10.12 КоАП РФ.
Пакетированные семена исключены из оборота.
Отсутствие сортов растений в Государственном реестре свидетельствует о том, что производство оригинальных семян официально не поддерживается и они не могут быть исследованы на сортовые и посевные качества.
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