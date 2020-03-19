Новости Кузбасса

Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Управлением Россельхознадзора выявлены нарушения в области семенного надзора в городе Мариинске Кемеровской области.

Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в ходе проведения контрольных мероприятий в отношении физических лиц в городе Мариинске Кемеровской области в местах уличной торговли Россельхознадзором пресечены попытки реализации семян без документов.

Граждане РФ в нарушение статьи 30 Федерального закона от 17.12.1197 № 149 «О семеноводстве» осуществляли реализацию пакетированных семян овощных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ: семена моркови сорта «Надрин», «Детская сладкая»,«Сибирская медуница», семена базилика сорт «Идеальная смесь», семена редиса сорт «Илке», семена салата сорт «Кучерявый Одесский»; семена томата сорт «Курочка несушка», сорт «Севрюга», сорт «Сибирские шаньги», сорт «Сибирские бананы», сорт «Черри- Оливка», сорт «Ни забот, ни хлопот», сорт «Фитофтора»; семена огурцов сорт «Пучковое великолепие», сорт «Само совершенство», сорт РМТ», сорт Сибирский букет», сорт «Миллионер», сорт «Мапс»; семена перца сорт «Калифорния вондер голд», сорт «Сахарный рожок», сорт «Шатл», сорт «Новосибирский», сорт «Рэд Найм экс».

В отношении граждан, допустивших нарушения требований законодательства, возбуждены административные дела по ст. 10.12 КоАП РФ.

Пакетированные семена исключены из оборота.

Отсутствие сортов растений в Государственном реестре свидетельствует о том, что производство оригинальных семян официально не поддерживается и они не могут быть исследованы на сортовые и посевные качества.

Общество
kuzbassnews.ru
19/03/2020
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Прилавки заполнены: Сергей Цивилев прошел по кузбасским магазинам
Как оказалось, продукты в магазинах имеются в достаточном количестве. Губернатор осмотрел...
Сенатор от Кузбасса прокомментировал внесение поправок в Конституцию
Внесение поправок в Конституцию остается одной из самых обсуждаемых тем последнего времени. Своим...
В Новокузнецке юные вандалы разгромили новый детский городок
Комментаторы в свою очередь пишут, что детский городок изначально был не качественно сделан,...
Барнаульцы вновь пишут стихи, теперь про коронавирус
Напомним, что аналогичные стихи барнаульцы писали по поводу визитов Дмитрия Медведева в Барнаул в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus