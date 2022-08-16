Управляющая компания оштрафована на 100 000 рублей за допуск к управлению автогрейдером водителя без прав

Как рассказали корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, муниципальное унитарное предприятие «Мариинец» допустило выпуск на линию автогрейдера под управлением водителя, у которого уже два года как истёк срок действия права на управление транспортными средствами.

25 апреля 2022 года в вечернее время инспектором ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по Мариинскому району на одной из улиц Мариинска был остановлен автогрейдер, принадлежащий МУП «Мариинец», на котором производились работы по вырезке обочин дорог на основании муниципального контракта. Выяснилось, что водитель автогрейдера фактически не имел водительского удостоверения, так как срок его действия окончился за два года до произошедших событий.

В результате госинспектором ГИБДД Отдела МВД России по Мариинскому району муниципальное предприятие «Мариинец» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 12.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Обжаловав вынесенное постановление в Мариинский городской суд Кемеровской области, представитель предприятия указывал, что ответственность за совершённое правонарушение должно нести не предприятие, а механик, который не проверил водительское удостоверение у водителя автогрейдера. Также в жалобе представитель муниципального предприятия просил применить нормы законодательства, позволяющие заменить административный штраф предупреждением.

Однако, рассмотрев жалобу, суд отклонил все доводы муниципального предприятия.

«МУП «Мариинец», являясь юридическим лицом, осуществляющим деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязано было проконтролировать наличие у водителя права управления транспортными средствами», – говорится в решении суда.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области отказал в удовлетворении жалобы, оставив без изменения постановление о назначении предприятию административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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