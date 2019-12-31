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Управляющие компании Кузбасса в новогодние праздники будут работать в штатном режиме

В праздничные дни января управляющие компании региона будут работать без выходных по своему штатному графику, чтобы обеспечить своевременную уборку дворов и надлежащее содержание общего имущества. Очистка придомовых территорий и кровель от снега, уборка санитарная уборка контейнерных площадок, подъездов должны будут проводиться регулярно. Своевременный вывоз мусора должны обеспечить региональные операторы ТКО.

В круглосуточном режиме в управляющих компаниях Кузбасса будет организовано и дежурство специалистов аварийно-диспетчерских служб, будут работать кровельщики, дворники в случае сильного снегопада им на помощь будет выведена снегоуборочная техника для расчистки дворов и внутриквартальных проездов.

«С особой ответственностью управляющие компании должны отнестись к обеспечению безопасности, должен быть усилен контроль за ограничением свободного доступа посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения многоквартирных домов, все они должны быть заперты. Все аварийные и коммунальные службы должны работать в усиленном режиме», - отметила начальник Госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко.

В праздничные дни в Госжилинспекции Кузбасса с 10:00 до 14:00 по телефону в Кемерове 36-93-32 будет работать «горячая линия». В случае внештатных или аварийных ситуаций все сигналы о них будут передаваться в областную аварийно-диспетчерскую службу, которая будет переадресовывать их службам экстренного реагирования или ремонтным бригадам. Жители региона могут обратиться в диспетчерскую Службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения (СОКРСЖ) по телефону в Кемерово 31-30-57. Главная задача коммунальных и жилищных организаций в том, чтобы праздничные дни в Кузбассе прошли в штатном режиме.

Фото из открытых источников

Общество
kuzbassnews.ru
31/12/2019
Общество
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