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Урок безопасности для первоклашек

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка вместе с педагогами школы № 100 Кузнецкого района провели урок безопасности для первоклассников. Вся параллель – а это три первых класса – после основных занятий собрались вместе, чтобы сначала дружно повторить правила дорожного движения для пешеходов, а затем своими руками смастерить светоотражатели.

Ребята выходили к доске, называли дорожные знаки, которые могут помочь пешеходам, познакомились с «дорожными ловушками» и узнали, как их избежать. А затем, вооружившись ножницами, трафаретами и светоотражающей бумагой, изготовили такие важные и полезные аксессуары. Потом под руководством госавтоинспектора обсудили, куда нужно прикрепить светоотражатель, чтобы он помог водителю заметить пешехода.

 

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
15/01/2025
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