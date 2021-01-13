Урок города «На здоровой волне»

Loading...
С 29 января по 10 февраля в ГАУК «Кузбасскино» в рамках проекта «Образование через кинематограф» для кемеровских школьников пройдут спортивные кинобаттлы «На здоровой волне», посвященные году здоровья в Кузбассе.
Специалисты ГАУК «Кузбасскино» в доступной форме и с показом познавательных видеороликов подробно объяснят ученикам какие факторы риска влияют на их здоровье, расскажут о известных спортсменах родом из Кузбасса, развитии спорта в городе и спортивных достижениях.
В финале урока города состоится встреча со знаменитыми спортсменами Кузбасса – призерами и чемпионами России и Европы.
Запись и дополнительная информация по телефону: 36-43-69 или на сайте
13/01/2021
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
После многочисленных обращений жителей и начатой прокуратурой проверки в городе Мыски очистили...
|
Полынью для уточек опять затянуло. Очень мало воды для птичек, — написала горожанка в приложении «...
|
По статистике, Новокузнецк чаще остальных городов является лидером по количеству новых заболевших...
|
Медицинская сестра из Кемерова заразилась коронавирусной инфекцией и, несмотря на это, вышла на...