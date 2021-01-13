Урок города «На здоровой волне»

С 29 января по 10 февраля в ГАУК «Кузбасскино» в рамках проекта «Образование через кинематограф» для кемеровских школьников пройдут спортивные кинобаттлы «На здоровой волне», посвященные году здоровья в Кузбассе.

Специалисты ГАУК «Кузбасскино» в доступной форме и с показом познавательных видеороликов подробно объяснят ученикам какие факторы риска влияют на их здоровье, расскажут о известных спортсменах родом из Кузбасса, развитии спорта в городе и спортивных достижениях.



В финале урока города состоится встреча со знаменитыми спортсменами Кузбасса – призерами и чемпионами России и Европы.





Запись и дополнительная информация по телефону: 36-43-69 или на сайте www.kuzbasskino.ru