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Урок города «На здоровой волне»

С 29 января по 10 февраля в ГАУК «Кузбасскино» в рамках проекта «Образование через кинематограф» для кемеровских школьников пройдут спортивные кинобаттлы «На здоровой волне», посвященные году здоровья в Кузбассе.

Специалисты ГАУК «Кузбасскино» в доступной форме и с показом познавательных видеороликов подробно объяснят ученикам какие факторы риска влияют на их здоровье, расскажут о известных спортсменах родом из Кузбасса, развитии спорта в городе и спортивных достижениях.

В финале урока города состоится встреча со знаменитыми спортсменами Кузбасса – призерами и чемпионами России и Европы.


Запись и дополнительная информация по телефону: 36-43-69 или на сайте www.kuzbasskino.ru 

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Кемерово
kuzbassnews.ru
13/01/2021
Здоровье
Культура
Образование
Кемерово
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