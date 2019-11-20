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Уроженец Кыргызстана пытался дать взятку инспектору ДПС

58-летнего жителя Кыргызской  Республики суд приговорил к штрафу в 5000 рублей за попытку дать полицейскому взятку . В сентябре 2019 года на одной из дорог в Топкинском районе инспекторы ДПС остановили большегрузный автомобиль с грязными номерами. При проверке документов оказалось, что водитель не вписан в страховой полис. Полицейский пригласил мужчину в служебную машину для оформления документов. В салоне водитель предложил инспектору за денежное вознаграждение не оформлять протокол об административном правонарушении и отпустить его. В подтверждение своих намерений он положил на сиденье тысячу рублей. Однако инспектор на сделку не пошел, вызвал следственно-оперативную группу.     Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
20/11/2019
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