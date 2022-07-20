Ущерб в 36,5 миллионов нанесли посторонние вмешательства в работу энергосистемы Сибири и Дальнего Востока

Из-за действий посторонних лиц и организаций с начала 2022 года был зафиксирован 751 случай отключения электроэнергии на сетях компании «Россети Сибирь». Это вдвое больше, чем год назад.

94 раза злоумышленники набрасывали посторонние предметы на линии электропередачи (ЛЭП), 48 раз провода были повреждены проезжающей крупногабаритной техникой, 38 раз причиной сбоя стали строительные или погрузочные работы в охранной зоне ЛЭП, 11 раз электроустановки повреждались вандалами умышленно, а 239 отключений были связаны со случайным повреждением электрооборудования.

Общий ущерб от стороннего воздействия на электроустановки по всем филиалам «Россети Сибирь» с начала года превысил 36,5 млн рублей. Для сравнения: за тот же период прошлого года сумма ущерба составила 19,4 млн.

В Кемеровской области 2 июня в районе Новокузнецка водитель трактора сбил опору 110 кВ. Как следствие, повредилась ещё одна опора, и жители Новоильинки в Новокузнецке лишились электричества. Специалисты «Кузбассэнерго – РЭС» уже к вечеру запитали потребителей по резервной схеме, ещё четыре дня восстанавливали штатную схему электроснабжения.

Всего кузбасские энергетики за шесть месяцев 2022 года зафиксировали 29 случаев отключения электроэнергии на сетях из-за стороннего воздействия – это в 1,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большая часть случаев связана с неумышленным повреждением электроустановок.

Сотрудники «Кузбассэнерго – РЭС» регулярно информируют населения о правилах поведения в охранных зонах линий электропередачи, взаимодействуют в вопросах профилактики электротравматизма с ГИБДД, органами власти, руководством предприятий и организаций, а обо всех случаях повреждения линий электропередачи сторонними лицами, хищениях, повреждениях имущества энергетики сообщают в полицию. По каждому инциденту проводится разбирательство, устанавливаются виновные, высчитывается ущерб.

Компания «Россети Сибирь» напоминает, законом запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, повлечь причинение вреда жизни, здоровью людей и имуществу физических и юридических лиц, а также нанести экологический ущерб и стать причиной возникновения пожаров. Любые противоправные действия на территории охранной зоны энергообъектов влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

Также в Россети Сибирь действует бесплатная «горячая линия» по всем вопросам электроснабжения: 8-800-220-0-220. По этому номеру можно проконсультироваться и по поводу получения разрешения на работу в охранной зоне ЛЭП.

Фото: «Кузбассэнерго – РЭС»