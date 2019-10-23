Услуги Россети Сибирь востребованы потребителями: с начала года компания приняла четверть миллиона обращений

В компании «Россети Сибирь» подвели итоги работы с потребителями. С начала 2019 года во всех регионах присутствия специалисты блока взаимодействия с клиентами приняли 264883 обращения потребителей.

При этом 89128 обращений в компанию поданы гражданами и предпринимателями лично, при посещении офисов обслуживания потребителей, остальные направлены через интернет и контакт-центр компании.

126867 обращений в Россети Сибирь касались услуги технологического присоединения к энергосетям компании, 29677 были связаны с оказанием дополнительных услуг. Наибольшее количество заявлений по дополнительным услугам относится к вопросам замены и установки приборов учета, сопровождения технологического присоединения, а также предоставления технических ресурсов. На втором месте по количеству обращений – вопросы энергоснабжения, уточнения продолжительности плановых ограничений, связанных с ремонтами и реализацией инвестиционных программ в энергосетевом комплексе Сибири и Дальнего Востока.

В круглосуточном режиме в Россети Сибирь работает единый контакт-центр. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. В ситуациях, связанных с отключением электроэнергии, потребителям рекомендуется оставить заявку на восстановление электроснабжения на официальном сайте компании «Россети Сибирь», сайте Светлаястрана.рф и в группах компании в социальных сетях.