Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Успейте изменить способ получения набора социальных услуг до 1 октября

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу напоминает, что у федеральных льготников осталось меньше недели, чтобы определиться с выбором способа получения набора социальных услуг (НСУ) на 2023 год.  До 1 октября им предстоит выбрать, в натуральном или денежном эквиваленте в будущем году они хотели бы получать эту помощь от государства.

Набор услуг в натуральном виде предусматривает предоставление лечебных препаратов, медицинских изделий, путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. В денежном эквиваленте НСУ представляет собой выплату в 1313 руб. 44 коп. в месяц.

Заявление могут подать те, у кого право на НСУ возникло впервые, а также те, кто со следующего года решил изменить форму получения набора соцуслуг. Если человек уже сделал свой выбор на этот год и не изменил своего решения на 2023 год, обращаться в ПФР не нужно.

Заявление о способе получения НСУ лучше всего подать на сайте Пенсионного фонда, направив электронное заявление через Личный кабинет гражданина в разделе «Социальные выплаты». Также можно написать заявление в многофункциональном центре предоставления госуслуг (МФЦ) рядом с домом или в клиентской службе ПФР.

НСУ предоставляется инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», несовершеннолетним узникам концлагерей, инвалидам, детям-инвалидам, «чернобыльцам» и приравненным к ним категориям.

Общество
kuzbassnews.ru
26/09/2022
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus