Успейте изменить способ получения набора социальных услуг до 1 октября

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу напоминает, что у федеральных льготников осталось меньше недели, чтобы определиться с выбором способа получения набора социальных услуг (НСУ) на 2023 год. До 1 октября им предстоит выбрать, в натуральном или денежном эквиваленте в будущем году они хотели бы получать эту помощь от государства.

Набор услуг в натуральном виде предусматривает предоставление лечебных препаратов, медицинских изделий, путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. В денежном эквиваленте НСУ представляет собой выплату в 1313 руб. 44 коп. в месяц.

Заявление могут подать те, у кого право на НСУ возникло впервые, а также те, кто со следующего года решил изменить форму получения набора соцуслуг. Если человек уже сделал свой выбор на этот год и не изменил своего решения на 2023 год, обращаться в ПФР не нужно.

Заявление о способе получения НСУ лучше всего подать на сайте Пенсионного фонда, направив электронное заявление через Личный кабинет гражданина в разделе «Социальные выплаты». Также можно написать заявление в многофункциональном центре предоставления госуслуг (МФЦ) рядом с домом или в клиентской службе ПФР.

НСУ предоставляется инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», несовершеннолетним узникам концлагерей, инвалидам, детям-инвалидам, «чернобыльцам» и приравненным к ним категориям.