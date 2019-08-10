Утром 10 августа в Кузбассе произошло землетрясение

10 августа в 8:01 неподалеку от Прокопьевска были зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,4 балла.
Пострадавших и разрушений нет.
Фото из открытых источников
10/08/2019
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