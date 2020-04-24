Увеличилось количество сгоревших домов при пожаре в кузбасском селе

23 апреля в двух селах Кузбасса сгорели 29 домов.

В селе Постниково Ижморского района сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди. Пострадавших 39 человек, 12 из них дети.

Жители решили остаться у родственников, все будут обеспечены горячим питанием.

На месте работают представители Минсоцзащиты, которые помогают написать заявления на материальную помощь. За каждой семьей закреплены работники социальной службы — они помогут с документами.

Каждому человеку будет оказана адресная помощь, сумма поддержки будет определяться индивидуально в зависимости от жизненных обстоятельств и состава семьи.



В селе Краснинское Промышленновского района сгорело 2 дома, в которых проживали 6 человек.

Никто из жителей не пострадал, четырем людям будет предоставлена двухкомнатная квартира, двое решили временно остановиться у родственников.

Работники социальных служб также помогут погорельцам с необходимыми документами для оказания материальной помощи.