Увеличилось количество сгоревших домов при пожаре в кузбасском селе

23 апреля в двух селах Кузбасса сгорели 29 домов.
В селе Постниково Ижморского района сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди. Пострадавших 39 человек, 12 из них дети.
Жители решили остаться у родственников, все будут обеспечены горячим питанием.
На месте работают представители Минсоцзащиты, которые помогают написать заявления на материальную помощь. За каждой семьей закреплены работники социальной службы — они помогут с документами.
Каждому человеку будет оказана адресная помощь, сумма поддержки будет определяться индивидуально в зависимости от жизненных обстоятельств и состава семьи.
В селе Краснинское Промышленновского района сгорело 2 дома, в которых проживали 6 человек.
Никто из жителей не пострадал, четырем людям будет предоставлена двухкомнатная квартира, двое решили временно остановиться у родственников.
Работники социальных служб также помогут погорельцам с необходимыми документами для оказания материальной помощи.
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