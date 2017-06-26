В 20 кемеровских дворах ведётся ремонт

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В Кемерове в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» этим летом отремонтируют 112 дворовых территорий.
Сейчас работы ведутся в 20 из них.
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