В 2019 году в Тяжине были созданы арт-объекты

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 300-летия Кузбасса на площади Победы появились арт-объект «Родина-Победа» и инсталляция «Двенадцать залпов».
При их создании финансовую помощь оказали предприниматели района: Андрей Анатольевич Сметанин, Александр Николаевич Коновалов, Вероника Терентьевна Ильенкова, Юлия Анатольевна Зорина, Оксана Геннадьевна Якушина, Владимир Анатольевич Гуров, Мария Николаевна Герасименко, Ольга Петровна Василяускас, Зинаида Михайловна Тюрина, Алексей Терентьевич Дога, Евгений Фатыхович Галямов, Татьяна Михайловна Черкасова, Сергей Владимирович Баталов, Владимир Викторович Номаль.
Материалы для сооружения инсталляции предоставили: индивидуальные предприниматели Николай Николаевич Новиков, Александр Владимирович Корнелюк, Олег Иванович Коляда, директор Тяжинского ГП АТП Сергей Николаевич Коночкин, директор МУП «Комфорт» Виктор Григорьевич Клевцов, директор ООО «Нива» Михаил Дмитриевич Горбатов.
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