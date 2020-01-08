В 2019 году в Тяжине были созданы арт-объекты

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке...

Стало известно, сколько детей родилось в Кузбассе в Рождество Все мамы в рамках акции "Родился ребёнок" получат по 10 тысяч рублей и памятный медальон...

В частном секторе Прокопьевска произошел серьезный пожар В частном секторе Прокопьевска произошел пожар в жилом доме. Как сообщает ГУ МЧС по Кемеровской...