В 2020 году в Кузбасс поступили 37 единиц техники и оборудования для борьбы с лесными пожарами

На оснащение лесхозов из федерального бюджета было выделено 68,3 млн рублей в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». На эти средства приобретены 16 единиц тяжелой техники. За счет экономии при проведении госзакупок регион также смог дополнительно закупить еще 21 единицу противопожарного оборудования.

C начала 2020 года приобретены 3 гусеничных трактора, 6 тракторов с навесным оборудованием, колесный трактор, 2 седельных тягача, полуприцеп-тяжеловоз, прицеп-тяжеловоз, вездеход, малый лесопатрульный комплекс, 5 ранцевых противопожарных установок и 16 бензопил. Технику передали мобильным лесопожарным бригадам региона. Как отметили в областном департаменте лесного комплекса, планомерная замена оборудования позволяет эффективнее выполнять задачи по сохранению лесов и обеспечению безопасности людей.