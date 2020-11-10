В 2021 году в Кемерове установят 12 новых светофоров

Кемеровские активисты попали под уголовное преследование после конфликта с сотрудником ФСБ Второе уголовное дело на кемеровских активистов YouTube-проекта "Не будь инертным" звели...

В Кузбассе провели реорганизацию двух медучреждений В результате реорганизации Центр охраны здоровья стал правопреемником прав и обязанностей ГП № 3....

Кузбассовец разбил дверь травмпункта из-за «неправильного» лечения 23-летнему кузбассовцу не понравилось лечение. Инцидент произошёл в пятницу, 6 ноября. Как...