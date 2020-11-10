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В 2021 году в Кемерове установят 12 новых светофоров

В рамках реализации национального «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в следующем году в Кемерове будет установлено 12 новых светофоров, среди которых и односекционные (Т7), и трехсекционные. Они будут располагаться у образовательных учреждений и в местах концентрации ДТП, где обеспечат дополнительную безопасность дорожного движения.

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kuzbassnews.ru
10/11/2020
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Новости Кузбасса

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