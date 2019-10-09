В 2023 году Новокузнецк, Междуреченск и Таштагол примут игры "Дети Азии"

Международные спортивные игры «Дети Азии-2023» соберут в Кузбасс спортсменов со всего мира.Спортивные мероприятия пройдут сразу в трех городах региона - Новокузнецке, Таштаголе и Междуреченске. Спортсмены будут состязаться в биатлоне, лыжных гонках, конькобежном спорте, хоккее, сноуборде, горнолыжном спорте, фигурном катании на коньках. А также в прыжках с трамплина, керлинге и фристайле. Фото из открытых источников
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