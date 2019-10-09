В 2023 году Новокузнецк, Междуреченск и Таштагол примут игры "Дети Азии"

В Новокузнецке состоялась благотворительная акция «Фото с другом» Акция была приурочена к Международному дню защиты животных. Мероприятие прошло в Новокузнецком...

В Новокузнецке большая труба вывалилась из кузова грузовика Исходное видео - на паблике ВК "Подслушано в Новокузнецке".

Нужен совет: в Новокузнецке купить транспортную карту стало сложнее В УТиС сообщили, что купить транспортную карту теперь можно только в кассе МБУ «Единый центр...