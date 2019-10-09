Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В 2023 году Новокузнецк, Междуреченск и Таштагол примут игры "Дети Азии"

Международные спортивные игры «Дети Азии-2023» соберут в Кузбасс спортсменов со всего мира.Спортивные мероприятия пройдут сразу в трех городах региона - Новокузнецке, Таштаголе и Междуреченске. Спортсмены будут состязаться в биатлоне, лыжных гонках, конькобежном спорте, хоккее, сноуборде, горнолыжном спорте, фигурном катании на коньках. А также в прыжках с трамплина, керлинге и фристайле.        Фото из открытых источников

Общество
Спорт
Топ
Междуреченск
Новокузнецк
Таштагол
kuzbassnews.ru
09/10/2019
Общество
Спорт
Топ
Междуреченск
Новокузнецк
Таштагол
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке состоялась благотворительная акция «Фото с другом»
Акция была приурочена к Международному дню защиты животных. Мероприятие прошло в Новокузнецком...
В Новокузнецке большая труба вывалилась из кузова грузовика
Исходное видео - на паблике ВК "Подслушано в Новокузнецке".
Нужен совет: в Новокузнецке купить транспортную карту стало сложнее
В УТиС сообщили, что купить транспортную карту теперь можно только в кассе МБУ «Единый центр...
В Кузбассе построили футбольное поле за 30 миллионов рублей
В Промышленновском районе в рамках нацпроекта «Демография» федеральной программы «Спорт – норма...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus