В 2024 году более 7800 кузбасских семей улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала

Самым популярным направлением для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала у кузбасских семей остается улучшение жилищных условий. В 2024 году 7841 семья региона направила на эту цель 4,97 миллиарда рублей, приобретя или построив собственное жилье.

Средства маткапитала можно использовать на покупку квартиры, комнаты, дома, строительство или реконструкцию жилья (в том числе с привлечением строительной организации), оплату первоначального взноса или погашение уже имеющейся ипотеки. Во всех этих случаях жилье должно быть оформлено в общую долевую собственность всех членов семьи.

Приобретаемое жилье должно находиться на территории России и не должно быть предназначено под снос или признано аварийным. С 1 января 2025 года необходимо наличие заключения о пригодности для проживания жилого дома, в том числе дома блокированной застройки. Заключение действует в течение одного года со дня оформления.

«Направить материнский капитал на покупку или строительство жилья можно, когда ребенку, с рождением которого возникло право на сертификат, исполнится три года. Исключение – это погашение ипотеки или внесение первоначального взноса по кредиту на покупку или строительство жилья. В этих случаях средства маткапитала можно использовать сразу после рождения или усыновления ребенка», – отметила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Заявление о распоряжении средствами МСК можно подать на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения Социального фонда России по Кемеровской области или в МФЦ. Также семья может подать заявление о распоряжении маткапиталом в банке, одновременно с оформлением ипотечного кредита. Банк сам передаст заявление и необходимые документы в региональное Отделение СФР. Таким образом, вместо двух заявлений — в банк и в Отделение фонда — достаточно подать одно.

Программа материнского капитала действует с 2007 года. За это время материнский капитал помог улучшить жилищные условия более 200 тысячам кузбасских семей.

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