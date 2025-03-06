Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В 2024 году Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу оплатило услуги по родовым сертификатам для 38 тысяч женщин и новорожденных

15 923 женщины и 22 121 новорожденный получили услуги по родовым сертификатам в Кузбассе в прошлом году. За полученную медицинскую помощь в период беременности и родов, а также наблюдение за малышом в первый год жизни в медучреждения региона было перечислено 171,6 млн рублей.

Программа «Родовый сертификат» позволяет бесплатно получать маме и ребенку качественную медицинскую помощь. Электронный родовый сертификат – документ, который дает возможность беременной женщине выбрать медицинскую организацию для родов, а также для наблюдения во время и после беременности. Он формируется при первом посещении в женской консультации или в роддоме. Сертификат может оформить и детская поликлиника, где будут проходить профилактические осмотры ребенка в первый год его жизни.

До 2021 года женщинам выдавался бумажный бланк сертификата, теперь он оформляется только в электронном виде, а все необходимые сведения передаются между учреждениями при межведомственном взаимодействии. Оплате по родовому сертификату подлежат услуги, оказываемые государственными организациями здравоохранения в рамках обязательного медицинского страхования.

В 2025 году медучреждение может получить по родовому сертификату максимум 12 000 рублей. Денежные средства по сертификату направляются Отделением Социального фонда по Кемеровской области непосредственно медицинским организациям.

У вас остались вопросы? Получить консультацию специалистов регионального Отделения СФР можно по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (пн-чт с 8:30 до 17:30, пт – с 8:30 до 16:30).

Мы в соцсетях:

«ВКонтакте» https://vk.com/sfr.kemerovskayaoblast

«Одноклассники» https://ok.ru/sfr.kemerovskayaoblast

«Телеграм» https://t.me/sfr_kemobl

 

Изображение от macrovector на Freepik

Общество
kuzbassnews.ru
06/03/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus