В 2025 году 238 тонн мороженого стали экспортными благодаря работе специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора

В преддверии 1 июня — Международного дня защиты детей и одновременно Всемирного дня молока — специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора подвели результаты работы по оформлению ветеринарных сертификатов для отгрузки партий мороженого, имеющего спрос у зарубежного потребителя.

Продукция отгружалась с аттестованных предприятий, прошедших необходимое ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям стран-импортеров.

Так, за 5 месяцев 2025 года объем партий молочного лакомства, подготовленных предприятиями Кемеровской области — Кузбасса, Новосибирской и Томской областей для вывоза за рубеж, составил 237,8 т.

В разрезе регионов объемы экспорта выглядят следующим образом.

С территории Новосибирской области под контролем Россельхознадзора отгружено 71,8 т мороженого в ассортименте, в том числе в Азербайджан (2 партии весом 19,6 т), в Узбекистан (3 партии весом 31,7 т), в Туркменистан (1 партия весом 6,74 т), в Абхазию (1 партия весом 7,87 т), во Вьетнам (1 партия весом 5,89 т).

С территории Томской области мороженое экспортировалось в Китай (9 партий весом 80,4 т) и в Монголию (3 партии весом 9,4 т).

С территории Кемеровской области — Кузбасса 7 партий мороженного отправлено на экспорт в Монголию в объеме 76,2 т.

Стоит отметить, что все экспортные партии мороженого прошли необходимый лабораторный контроль по качеству и безопасности в аккредитованных лабораториях, подготовлены в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и ветеринарными требованиями стран-импортеров и отгружены в сопровождении согласованных ветеринарных сертификатов и ветеринарных сертификатов формы 5d.