В 2025 году Отделение СФР по Кемеровской области — Кузбассу назначило выплаты пенсионных накоплений более 2 тысячам жителей региона

С начала года Отделение СФР по Кузбассу назначило и выплачивает средства пенсионных накоплений 2112 жителям региона. Из них единовременную выплату получили 2085 человек, срочная пенсионная выплата установлена 8 гражданам, а накопительная пенсия – 19 кузбассовцам.

Тип выплаты зависит от величины общероссийского прожиточного минимума пенсионера, в 2025 году он равен 15 250 рублям. Чтобы узнать расчетный размер накопительной пенсии, нужно сумму пенсионных накоплений разделить на ожидаемый период выплаты (270 месяцев). Если расчетный размер составляет 10% и менее от величины прожиточного минимума пенсионера (1520 рублей), будет назначена единовременная выплата средств пенсионных накоплений. Если больше — назначат накопительную пенсию, которая выплачивается ежемесячно в течение всей жизни. На срочную пенсионную выплату имеют право граждане, у которых пенсионные накопления сформировались за счет участия в Программе софинансирования или средств материнского капитала. Продолжительность срочной пенсионной выплаты выбирает сам гражданин, но она должна быть не меньше 10 лет.

Выплаты из пенсионных накоплений могут получать женщины при достижении 55 лет и мужчины при достижении 60 лет. Если есть право досрочного выхода на пенсию, выплаты можно начать получать раньше общеустановленного возраста.

Категории граждан, у которых сформированы пенсионные накопления:

- мужчины и женщины 1967 года рождения и моложе, за которых работодатель отчислял страховые взносы на накопительную пенсию;

- мужчины 1953-1966 и женщины 1957-1966 годов рождения, за которых в 2002-2004 годах работодатели перечисляли страховые взносы на накопительную пенсию;

- участники Программы государственного софинансирования пенсии;

- владельцы сертификатов на маткапитал, направившие его средства на накопительную пенсию.

Информация о наличии и размере пенсионных накоплений, а также месте их размещения есть в выписке из индивидуального лицевого счета, которую можно получить в личном кабинете на портале госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области.

Заявление на получение средств пенсионных накоплений можно подать на портале госуслуг, в региональном Отделении Соцфонда или в МФЦ. Если пенсионные накопления размещены в негосударственном пенсионном фонде, за ними необходимо обратиться в НПФ.

Если у вас остались вопросы, можно задать их специалистам единого контакт-центра по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный). Его региональные операторы работают с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30 часов, в пятницу — с 8:30 до 16:30 часов.

Мы в соцсетях:

«ВКонтакте» https://vk.com/sfr.kemerovskayaoblast

«Одноклассники» https://ok.ru/sfr.kemerovskayaoblast

«Телеграм» https://t.me/sfr_kemobl

Изображение от woodhouse на Freepik