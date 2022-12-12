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В Ачинске состоялся межрегиональный турнир по рукопашному бою памяти героя России А. Н. Захарчука

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из Красноярского края, республики Хакасия и Кемеровской области – Кузбасса. Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Эламана Турсунбековича Рысмендиева.
Многие воспитанники Тяжинской ДЮСШ стали победителями и призерами в своих группах и весовых категориях.
Александр Невчеснюк, Никита Трофимов, Глеб Аникеев и Тимур Плохих заняли первые места. Захар Чернавин, Глеб Герасименко и Александр Евсеев – на второй ступени пьедестала победителей.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/12/2022
Спорт
Тяжин

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