В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из Красноярского края, республики Хакасия и Кемеровской области – Кузбасса. Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Эламана Турсунбековича Рысмендиева.

Многие воспитанники Тяжинской ДЮСШ стали победителями и призерами в своих группах и весовых категориях.

Александр Невчеснюк, Никита Трофимов, Глеб Аникеев и Тимур Плохих заняли первые места. Захар Чернавин, Глеб Герасименко и Александр Евсеев – на второй ступени пьедестала победителей.