В администрации Тяжинского муниципального района поздравили юбиляров

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы образования Тяжинского муниципального района и в связи с 50-летием со дня рождения Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена директор Тяжиновершинской начальной общеобразовательной школы Марина Владимировна Богатырева.

М. В. Богатырева родилась 28 июня 1968 года в Тяжинском районе. В 1987 году окончила Мариинское педагогическое училище. Получив диплом, сразу приступила к работе учителем русского языка и литературы в Тяжиновершинской начальной общеобразовательной школе, затем два года работала учителем начальных классов, с 1994 по 2008 годы – заместителем директора по учебно-воспитательной работе, с 2009 года является руководителем данной школы.

В 2003 году закончила Томский государственный педагогический университет по специальности «Педагогика и методика начального образования». Марина Владимировна ведет активную работу по привлечению детей и педагогов к конкурсному движению. Многие дети являются как призерами, так и победителями районных и областных творческих конкурсов. Сама Марина Владимировна тоже участвовала в конкурсе педагогического мастерства, став победителем в номинации «Деловитость. Коммуникабельность».

Коллектив ценит Марину Владимировну как опытного педагога, дисциплинированного, требовательного директора. Она показывает себя как руководитель, умеющий находить общий язык со всеми коллегами, стараясь сплотить всех работников на выполнение задач школы. К каждому члену коллектива директор находит индивидуальный подход, побуждая к творческой деятельности.

Марина Владимировна активно принимает участие в общественной жизни школы и села, привлекает к сотрудничеству родителей и спонсоров, за что неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами Управления образования и администрации Тяжинского муниципального района. Марина Владимировна имеет двух взрослых дочерей, одна из которых также работает педагогом.

За многолетний добросовестный труд, преданное отношение к делу и в связи с 55-летием со дня рождения Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждена младший воспитатель Тяжинского детского сада № 1 «Березка» Светлана Маиновна Платонова.

С. М. Платонова родилась 20 июня 1963 года в Тяжинском районе. В 1991 году окончила Анжеро-Судженское педагогическое училище с присвоением квалификации: воспитатель дошкольного учреждения. Общий трудовой стаж составляет 37 лет. С июня 1999 года работает в Тяжинском детском саду №1 «Березка» в должности младшего воспитателя.

Светлана Маиновна – эрудированный человек, обладает адаптивным стилем поведения. Имея педагогическое образование, часто заменяет воспитателей в период их отсутствия. Хорошо рисует, активно помогает педагогам в оформлении интерьера детского сада. Она постоянно совершенствует свое мастерство, проходит курсы повышения квалификации. Светлана Маиновна пользуется заслуженным уважением со стороны коллег, родителей воспитанников, любовью детей.

Светлана Маиновна неоднократно награждалась грамотами администрации детского сада за достигнутые успехи в воспитании детей, активную жизненную позицию, добросовестное отношение к должностным обязанностям. Имеет двух детей и трех внуков.