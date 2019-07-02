В администрации Тяжинского муниципального района прошло аппаратное совещание

Главы поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе. В Акимо-Анненке, Прокопьево, Новопокровке и Малопичугино прошли Дни села, в Тяжине и Итате состоялись праздники, посвященные Дню поселка. В селе Новоподзорново отпраздновали День молодежи, также здесь прошла встреча выпускников.

В загородном лагере отдыха «Олимпиец» открылась очередная профильная спортивная смена. В Листвянской средней школе ведутся подготовительные работы по открытию центра интеллектуального развития «Точка роста». За счет привлечения внебюджетных средств, в районе отремонтированы 9 детских садов. Также косметический ремонт ведется в школах района. Продолжается реконструкция клуба Парка культуры и отдыха поселка Тяжинский. Его открытие состоится до конца года.

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин подчеркнул, что к 95-летию Тяжинского района главам городских и сельских поселений необходимо активизировать работу по благоустройству населенных пунктов.