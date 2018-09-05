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В администрации Тяжинского муниципального района прошло народное обсуждение Стратегии развития Кузбасса до 2035 года

Во встрече приняли участие представители общественности и местных властей. Помощник губернатора Кемеровской области по социальным вопросам, кандидат экономических наук Ирина Федоровна Федорова рассказала об основных направлениях Стратегии развития Кузбасса до 2035 года.
Также выступил доктор политических наук, профессор, эксперт, ректор Кузбасского регионального института развития профессионального образования Алексей Анатольевич Зеленин. Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин доложил о намеченных рубежах развития территории в рамках областной Стратегии.
Затем состоялся обмен мнениями, участники народного обсуждения Стратегии развития Кузбасса до 2035 года получили возможность задать интересующие их вопросы и выступить со своими предложениями.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/09/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса
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