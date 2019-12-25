В администрации Тяжинского муниципального района прошло расширенное аппаратное совещание

На повестку дня были вынесены вопросы организации жизнеобеспечения в период новогодних праздников: «О готовности коммунальных служб, аварийных бригад, наличии аварийного запаса», «О графике работы больницы, обеспечении лекарствами и средствами первой медицинской помощи», «Об обеспечении общественной безопасности», «О мерах по антитеррористической защищенности предприятий и учреждений», «Об обеспечении пожарной безопасности мест проведения праздничных мероприятий в городских и сельских поселениях», «О культурно-массовых мероприятиях», «О работе потребительского рынка в предновогодние и праздничные дни», «О работе общественного транспорта, графике выхода автобусов на линии».

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин подвёл итоги уходящего года и вручил награды. Медалью «За заслуги перед Тяжинским муниципальным районом» с вручением денежной премии отмечены глава Акимо-Анненского сельского поселения Светлана Эмильевна Аверина, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тяжинского муниципального района Лидия Петровна Есечко, начальник производственного отдела муниципального унитарного предприятия «Комфорт» Забира Шайхзадовна Закирова, начальник отдела сельского хозяйства администрации Тяжинского муниципального района Валентина Владимировна Закроева, глава Кубитетского сельского поселения Людмила Ивановна Кандакова, ветеран труда Татьяна Павловна Карсаева, заведующая Октябрьской сельской библиотекой – филиалом № 28 муниципального бюджетного учреждения культуры «Тяжинская централизованная библиотечная система» Ольга Георгиевна Кузина, директор Итатской средней общеобразовательной школы Ирина Рудольфовна Литвинова, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер Преображенского ФАП Тяжинской районной больницы Ирина Николаевна Павкина, заместитель главы Тяжинского муниципального района по экономике Андрей Николаевич Парадников, водитель автобуса Тяжинского государственного пассажирского автотранспортного предприятия Кемеровской области Сергей Петрович Проскуряков, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Тяжинского агропромышленного техникума Нина Михайловна Разжеваева, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Кутузова» Валерий Анатольевич Росликов, директор Центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района Ольга Михайловна Ряшина, генеральный директор ИП «Савицкая Елена Викторовна» Андрей Викторович Чекменев, ветеран из посёлка Тяжинский Роберт Леонидович Хюссон.

По итогам работы агропромышленного комплекса Кемеровской области в 2019 году Тяжинский район занял третье место. За высокие показатели в отрасли сельского хозяйства Тяжинского муниципального района в 2019 году Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии награждены председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Пичугинский» Георгий Константинович Артемьев, начальник отдела сельского хозяйства администрации Тяжинского муниципального района Валентина Владимировна Закроева, индивидуальный предприниматель Константин Иванович Рапана, руководитель общества с ограниченной ответственностью «Анжеро-Судженский мелькомбинат» Олег Владимирович Сотников, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Рассвет» Владислав Владимирович Федоров, главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Тяжинского муниципального района Татьяна Юрьевна Фролова, председатель коллективного хозяйства «Боровской» Владимир Андреевич Фрошгайзер.

30 ноября 2019 года на горе Зеленая, в Шерегеше состоялся массовый спуск Дедов Морозов. В мероприятии приняли участие 34 сказочных персонажа – по одному от каждой территории Кемеровской области. Тяжинский муниципальный район достойно представил Александр Юрьевич Кокрятский. Массовый спуск Дедов Морозов с горы Зеленая, в Шерегеше дал старт уникальной Всекузбасской новогодней акции «В Новый год вместе». 1 декабря из Таштагола стартовал «Новогодний марафон желаний». Это самый значимый и масштабный этап акции. Новогоднему мобилю предстоит проехать более тысячи километров по кузбасским дорогам и сделать 34 остановки в пути. За активное участие в общественной жизни Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии отмечен Александр Юрьевич Кокрятский.