В администрации Тяжинского района прошла встреча с волонтерами

В рамках реализации федерального проекта по переходу с аналогового телевидения на цифровое вещание, в Тяжинском районе сформирована команда волонтеров из числа специально подготовленных, владеющих всей необходимой информацией студентов Тяжинского агропромышленного техникума, группы 253 «Электромонтажники электрических сетей и электрооборудования».
С ребятами встретились исполняющий обязанности заместителя главы района по экономике Евгений Викторович Шибрин и начальник отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района Алена Александровна Артемьева. На встрече говорили о важности и необходимости волонтерской работы в подключении приставок DVB-T2 к телевизионным приемникам. Ребята продемонстрировали отличные знания и умения.
Всего 22 волонтера из числа студентов техникума, а также работников социальной защиты населения будут оказывать землякам помощь при переходе на цифровое вещание. Волонтерам будут выданы специальные удостоверения.
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