В администрации Тяжинского района прошла встреча с волонтерами

Кемеровчанин рассказал о ворующих кондукторах Житель областного центра рассказал, что в одном из городских маршрутов кондуктор присваивает часть...

В Кемерове пассажиры авиарейсов узнали о своих долгах В четверг, 7 марта, пассажиры трёх утренних рейсов на самолёт «Кемерово-Москва» узнали о своих...

В Новокузнецке учительница выкинула букет, подаренный на 8 марта Вполне возможно, что педагог устала от лишнего внимания или вручению подарка предшествовал конфликт...