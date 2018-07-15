Комментарии

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В Акимо-Анненке отметили очередной день рождения деревни

Начало праздника было посвящено детям, для них прошла игровая программа «В гостях у смешариков». Глава Акимо-Анненского сельского поселения Тяжинского района Светлана Эмильевна Аверина подготовила для односельчан праздничный музыкальный подарок.
В ходе торжественной части прошло награждение по номинациям. Почётным жителем села была избрана Зияфат Муртазаевна Тыманович. В номинации «Юность села» отмечен Степан Максимович Либрехт, «Мудрость села» – Григорий Иванович Прима. Не были забыты и семьи - юбиляры. «Сапфировую» свадьбу (45 лет) справили семьи Владимира Степановича и Валентины Иосифовны Назаровых, Сергея Анатольевича и Веры Кузьмовны Бакаевых. «Рубиновую» свадьбу (40 лет) отпраздновала семья Алексея Николаевича и Галины Ивановны Скляровых, «коралловую» (35 лет) – справили семьи Владимира Петровича и Зинаиды Ивановны Жигалевых и Павла Владимировича и Светланы Владимировны Маловых, «жемчужную» (30 лет) – семья Сергея Владимировича и Галины Дмитриевны Барташевич. Также были отмечены юбиляры и волонтёры, безвозмездно оказавшие помощь в строительстве горки и ремонте детского сада.
Праздник состоялся благодаря спонсорам – Ларисе Михайловне Дорошенко и Елене Петровне Катенович. Работники культуры Акимо-Анненского сельского Дома культуры и участники художественной самодеятельности подготовили для земляков концертную программу. Для селян была организована торговля сувенирами, сладостями, шашлыками. Для ребятишек работали аттракционы. Праздник закончился вечерней дискотекой.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/07/2018
Общество
Тяжин

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