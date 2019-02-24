В Акимо-Анненском СДК прошла беседа «Горжусь тобой, Земля моя!»

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Встреча посвящена 95-летию Тяжинского района. Работники культуры познакомили односельчан с наиболее яркими эпизодами из истории Тяжинского района, рассказали о знаменитых людях, достижениях во всех отраслях. Своими воспоминаниями с земляками поделились старожилы.
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