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В Акимо-Анненском СДК прошла беседа «Горжусь тобой, Земля моя!»

Встреча посвящена 95-летию Тяжинского района. Работники культуры познакомили односельчан с наиболее яркими эпизодами из истории Тяжинского района, рассказали о знаменитых людях, достижениях во всех отраслях. Своими воспоминаниями с земляками поделились старожилы.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/02/2019
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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