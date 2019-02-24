В Акимо-Анненском СДК прошла беседа «Горжусь тобой, Земля моя!»

В Кузбассе бандит украл и продал козу Матильду В Кузбассе злоумышленник украл животное и решил его продать, сообщает информационно-аналитическое...

В старом центре: в Новокузнецке решили построить новый ТЦ В Новокузнецке хотят построить ещё один торговый центр. Его планируют возвести на пересечении улицы...

Новокузнечанам предлагают купить странный военный сухпаек В России имеется сеть специализированных магазинов, продающих такие сухпайки, разве что на...