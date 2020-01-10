Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Анжеро-Судженске бойцы Росгвардии помогли попавшему в трудную дорожную ситуацию автомобилисту

    В канун рождественского праздника в Анжеро-Судженске экипаж Росгвардии в составе младших сержантов Владислава Высоцкого и Романа Бауэра осуществлял патрулирование частного сектора. По улице Гагарина стражи правопорядка обратили внимание на увязший в сугробе автомобиль «ВАЗ», водитель которого безуспешно пытался выбраться из снежного плена.

    Соблюдая все необходимые меры безопасности, бойцы взяли отечественный автомобиль на буксир и вывезли его на безопасный участок дороги. Автовладелец признался, что торопился домой к семейному рождественскому столу. Угодив в сугроб, водитель не смог выбраться самостоятельно и уже потерял надежду вовремя вернуться к семье.

    Горожанин поблагодарил экипаж за отзывчивость, после чего стражи правопорядка продолжили патрулировать городские улицы.

Общество
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
10/01/2020
Общество
Анжеро-Судженск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе ожидается похолодание до –27
Ветер южный, 2-7 м / с. Ночью по области пройдет небольшой снег, днем местами небольшие осадки,...
Бывший вице-губернатор Кузбасса предстанет перед судом
Еще один экс-заместитель губернатора Кузбасса, Евгений Хлебунов, в скором времени предстанет перед...
В Кузбассе похолодает до -27 градусов
Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде в регионе на ближайшие дни. Ожидается...
Кузбассовец завоевал первое место на Кубке мира по ледолазанию
Житель Анжеро-Судженска одержал победу на Кубке мира по ледолазанию, который прошел в Чангчуне,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus