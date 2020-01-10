В Анжеро-Судженске бойцы Росгвардии помогли попавшему в трудную дорожную ситуацию автомобилисту
В канун рождественского праздника в Анжеро-Судженске экипаж Росгвардии в составе младших сержантов Владислава Высоцкого и Романа Бауэра осуществлял патрулирование частного сектора. По улице Гагарина стражи правопорядка обратили внимание на увязший в сугробе автомобиль «ВАЗ», водитель которого безуспешно пытался выбраться из снежного плена.
Соблюдая все необходимые меры безопасности, бойцы взяли отечественный автомобиль на буксир и вывезли его на безопасный участок дороги. Автовладелец признался, что торопился домой к семейному рождественскому столу. Угодив в сугроб, водитель не смог выбраться самостоятельно и уже потерял надежду вовремя вернуться к семье.
Горожанин поблагодарил экипаж за отзывчивость, после чего стражи правопорядка продолжили патрулировать городские улицы.
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