В Анжеро-Судженске бойцы Росгвардии помогли попавшему в трудную дорожную ситуацию автомобилисту

В канун рождественского праздника в Анжеро-Судженске экипаж Росгвардии в составе младших сержантов Владислава Высоцкого и Романа Бауэра осуществлял патрулирование частного сектора. По улице Гагарина стражи правопорядка обратили внимание на увязший в сугробе автомобиль «ВАЗ», водитель которого безуспешно пытался выбраться из снежного плена.

Соблюдая все необходимые меры безопасности, бойцы взяли отечественный автомобиль на буксир и вывезли его на безопасный участок дороги. Автовладелец признался, что торопился домой к семейному рождественскому столу. Угодив в сугроб, водитель не смог выбраться самостоятельно и уже потерял надежду вовремя вернуться к семье.

Горожанин поблагодарил экипаж за отзывчивость, после чего стражи правопорядка продолжили патрулировать городские улицы.