В Анжеро-Судженске откроется цифровая школа для тысячи учеников

Цивилеву предложили направить «доверенное лицо» на проверку кузбасских дорог Горожанин, похвалив губернатора Кузбасса за неустанную работу по ремонту дорог, - "вы же...

В Новокузнецке приступили к разбору взорвавшейся автозаправки По словам МЧС, взрыв произошёл из-за возгорания колонки.

Четыре новых торговых центра откроются в Кемерове Четыре новых торговых центра появятся в Кемерове до 2026 года. Согласно информации мэрии Кемерова,...