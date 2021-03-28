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В Анжеро-Судженске откроется цифровая школа для тысячи учеников

Средняя общеобразовательная школа №1 строится по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Здание сдадут к концу 2021 года, сейчас готовность объекта составляет 43%. Школа рассчитана на тысячу учеников, с ними будут заниматься 67 педагогов.

Образование
Топ
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
28/03/2021
Образование
Топ
Анжеро-Судженск
Новости Кузбасса

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