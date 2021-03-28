В Анжеро-Судженске откроется цифровая школа для тысячи учеников

Средняя общеобразовательная школа №1 строится по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».
Здание сдадут к концу 2021 года, сейчас готовность объекта составляет 43%. Школа рассчитана на тысячу учеников, с ними будут заниматься 67 педагогов.
28/03/2021
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Горожанин, похвалив губернатора Кузбасса за неустанную работу по ремонту дорог, - "вы же...
|
По словам МЧС, взрыв произошёл из-за возгорания колонки.
|
Четыре новых торговых центра появятся в Кемерове до 2026 года. Согласно информации мэрии Кемерова,...
|
В Кузбассе уже 100 тысяч человек привились от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения...