В Анжеро-Судженске пожарные спасли из огня пожилую женщину

В многоквартирном жилом доме на улице Лазо в Анжеро-Судженске произошел пожар.

К моменту прибытия огнеборцев, в подъезде уже было плотное задымление, а на втором этаже горели деревянные лестничные ступени.

Из горящего дома пожарные спасли пожилую женщину, которая не могла самостоятельно выбраться из квартиры.

В течение пяти минут с начала тушения возгорание было ликвидировано.

Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.