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В Анжеро-Судженске пожарные спасли из огня пожилую женщину

В многоквартирном жилом доме на улице Лазо в Анжеро-Судженске  произошел пожар.

К моменту прибытия огнеборцев, в подъезде уже было плотное задымление, а на втором этаже горели деревянные лестничные ступени.   

Из горящего дома пожарные спасли пожилую женщину, которая не могла самостоятельно выбраться из квартиры.

В течение пяти минут с начала тушения возгорание было ликвидировано.

Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
31/08/2017
Происшествия
Анжеро-Судженск
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