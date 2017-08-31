В Анжеро-Судженске пожарные спасли из огня пожилую женщину

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В многоквартирном жилом доме на улице Лазо в Анжеро-Судженске произошел пожар.
К моменту прибытия огнеборцев, в подъезде уже было плотное задымление, а на втором этаже горели деревянные лестничные ступени.
Из горящего дома пожарные спасли пожилую женщину, которая не могла самостоятельно выбраться из квартиры.
В течение пяти минут с начала тушения возгорание было ликвидировано.
Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
31/08/2017
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