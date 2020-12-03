В Анжеро-Судженске прошел областной молодежный форум

Образовательный форум «Время первых» состоялся на базе Анжеро-Судженского политехнического колледжа.
В смене «Молодые лидеры Кузбасса» в рамках реализации проекта «Комплексная площадка для развития студенческого самоуправления в профессиональных образовательных организациях «Время первых» приняли участие представители студенческого совета Тяжинского агропромышленного техникума – Виолетта Вольф, Татьяна Лисовая и Кирилл Кузнецов.
Активисты поделились своими впечатлениями, оставшимися после участия в региональном молодежном образовательном форуме.
03/12/2020
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