В Анжеро-Судженске прошли областные соревнования по спортивному туризму

Кемеровчанина посадили на пять лет за гибель юных футболистов На пять лет колонии осужден кемеровчанин, признанный виновным в гибели юных футболистов в дорожно-...

Строительство дороги в обход Кемерова потребует более 30 млрд Дорогу в обход Кемерова начнут строить не раньше 2020 года. Ориентировочная стоимость первого этапа...

Сегодня Сергей Цивилев встретился с общественностью города Кемерова Обсуждали строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения, жилой сферы,...