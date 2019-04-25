В Анжеро-Судженске прошли областные соревнования по спортивному туризму

Ребят ждал ряд этапов: «Дистанция - пешеходная», «Туристская техника», «Техника завязывания туристских узлов». В них приняли участие команды Мариинского, Тяжинского, Тисульского и Ижморского районов, городов Кемерово и Анжеро-Судженск.
На ежегодных соревнованиях "Юный путешественник" Тяжинский район представляли юные туристы из Итатского детско-юношеского центра Дарья Окунева, Алина Ероховец и Алина Селезнева под руководством педагога дополнительного образования Дмитрия Александровича Николаева.
По итогам соревнований юные туристы из Тяжинского района вошли в десятку лучших команд Кузбасса. Алине Ероховец и Алине Селезневой за выполнение нормативов в областных видах соревнований присвоен третий юношеский разряд по спортивному туризму.
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