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В Анжеро-Судженске росгвардейцы навестили в приюте спасенных ранее щенков

 В Анжеро-Судженске сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны посетили городской приют для бездомных животных. Гости навестили щенков, которых прошедшей весной росгвардейцы защитили от стаи агрессивных собак.

 Тогда трех спасенных животных экипаж взял на борт патрульного автомобиля и доставил в городской приют в надежде, что для них подыщут новых хозяев. Выяснив, что щенки до сих пор находятся в учреждении, росгвардейцы решили их проведывать и принесли с собой продукты питания для остальных постояльцев. Работники приюта поблагодарили стражей правопорядка за оказанную помощь.

 Узнав от коллег о трогательной судьбе спасенных щенков, одного из них решила забрать себе сотрудница Анжеро-Судженского отдела вневедомственной охраны сержант Олеся Петрова.

Общество
Топ
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
17/07/2020
Общество
Топ
Анжеро-Судженск

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