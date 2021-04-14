В Анжеро-Судженске росгвардейцы помогли автолюбительнице в сложной дорожной ситуации

В Анжеро-Судженске 25-летняя местная жительница поблагодарила экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе сержанта Дмитрия Асадчего и прапорщика Павла Яковлева, которые пришли к ней на помощь в сложной дорожной ситуации.

В ночное время на маршруте патрулирования улицы Карла Маркса стражи правопорядка заметили на краю проезжей части легковой автомобиль со включенной аварийной сигнализацией. Росгвардейцы выяснили, что девушка-водитель на неосвещенном участке дороги безуспешно пыталась заменить колесо. Экипаж предложил горожанке помощь и в течение нескольких минут бойцы устранили неисправность.

Автолюбительница поблагодарила отзывчивых стражей правопорядка, после чего продолжила путь домой, а группа задержания вернулась на маршрут патрулирования.