В Анжеро-Судженске росгвардейцы задержали злоумышленника, который пытался проникнуть в частный дом

В городе Анжеро-Судженск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал 27-летнего злоумышленника, который путем разбития окна пытался проникнуть в частный дом горожанки.

В ночное время на маршруте патрулирования к росгвардейцам обратился за помощью местный житель. По словам мужчины, ему якобы позвонила 28-летняя сестра и рассказала, что к ней в жилище пытается пробраться бывший парень в неадекватном состоянии.

Стражи правопорядка прибыли на указанный адрес для проверки сообщения и задержали дебошира. Им оказался ранее привлекавшийся к административной ответственности 27 летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, задержанный, отогнув ворота, проник на территорию частного владения для выяснения отношений с бывшей девушкой. Получив отказ, злоумышленник разбил окно в спальню к горожанке и безуспешно пытался проникнуть в жилище. Испугавшись, женщина позвонила брату, который по пути к родственнице встретил экипаж Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.