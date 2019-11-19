В Анжеро-Судженске состоялось открытое первенство города по боксу

Пенсионный фонд Кузбасса предупреждает пенсионеров о мошенничестве Отделение Пенсионного фонда Кузбасса предупреждает пенсионеров о новой схеме мошенничества. Пожилым...

В Кузбассе за сутки выпала десятидневная норма осадков По Кемеровской области прошли обильные снегопады. За сутки в регионе выпала десятидневная норма...

При каких температурах дети в Кузбассе могут не ходить в школу В областном департаменте образования и науки напомнили рекомендации для школ региона в зимний...