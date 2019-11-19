В Анжеро-Судженске состоялось открытое первенство города по боксу

В соревнованиях памяти Н. И Кирова приняли участие более 100 спортсменов из городов Анжеро-Судженск, Кемерово, Тайга, Топки, Яшкинского района и других территорий.
Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы Кирилл Болбот и Кирилл Сковпин под руководством тренера-преподавателя Владимира Валерьевича Башкирцева. Ребята достойно провели бои и заняли первые места в своих весовых категориях.
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