В Анжеро-Судженске состоялось первенство Кузбасса по пауэрлифтингу (троеборью и троеборью классическому)

В соревнованиях среди девушек и юношей, юниоров и юниорок приняли участие воспитанники Тяжинской детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Алексея Николаевича Мамайкина.

Ребята показали хорошие результаты. Среди девушек до 18 лет Ульяна Прусакова (весовая категория 57 кг) заняла первое место. Кристина Бубнова (весовая категория 52 кг) и Алена Школа (весовая категория 47 кг) – на втором месте.

Среди юниорок до 23 лет на первое место вышла Ольга Кацан (весовая категория 57 кг), среди юношей до 16 лет Дмитрий Василенко (весовая категория 66 кг) занял первое место, среди юниоров до 23 лет первое место завоевал Петр Шаров (весовая категория 93 кг).

В абсолютном зачете среди юниорок на втором месте Ольга Кацан, среди юниоров третье место досталось Петру Шарову.