В Анжеро-Судженске водитель на «десятке» упал в реку и утонул

20 октября в Анжеро-Судженске водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и вылетел с технологической дороги, ведущей к очистным сооружениям поселка Лебедянка, в реку Алчедат.
По предварительным данным,39-летний мужчина либо не смог выбраться из ушедшей в воду машины, либо потерял сознание и утонул.
23/10/2017
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