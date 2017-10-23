В Анжеро-Судженске водитель на «десятке» упал в реку и утонул

20 октября в Анжеро-Судженске водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и вылетел с технологической дороги, ведущей к очистным сооружениям поселка Лебедянка, в реку Алчедат.

По предварительным данным,39-летний мужчина либо не смог выбраться из ушедшей в воду машины, либо потерял сознание и утонул.