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В Анжеро-Судженске возобновили работу магазины в ТРЦ и летние веранды кафе и ресторанов

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о снятии отдельных ограничений в Анжеро-Судженском городском округе.  В муниципалитете возобновляется работа летних кафе, заведения общественного питания могут обслуживать посетителей на верандах и террасах,  вновь открываются торгово-развлекательные центры (ТРЦ). Расположенные внутри ТРЦ кафе и рестораны, игровые комнаты,  развлекательные центры и фитнес-клубы пока остаются закрытыми.

Анжеро-Судженск был одной из семи территорий Кузбасса, где работа ТРЦ оставалась под запретом после открытия торгово-развлекательных центров в большинстве городов и районов региона.

Деятельность торгово-развлекательных центров будет сопровождаться особыми мерами предосторожности: посетители и сотрудники должны носить маски,  в помещениях должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками, ограничено число посетителей в торговых залах - не более 1 человека на 4 квадратных метра.
 
В летних кафе, на верандах и террасах заведений общепита необходимо расставить столы на расстоянии не менее 1,5 метра или установить перегородки между столами.  Персонал заведений обязан работать в масках и перчатках, у входа и на столах должны стоять антисептики, чтобы посетители могли обрабатывать руки. Уборку помещений и оборудования следует проводить с использованием дезинфицирующих средств. Использование кальянов, проведение массовых мероприятий, в том числе банкетов, запрещаются.

Общество
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
03/06/2020
Общество
Анжеро-Судженск
Новости Кузбасса

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