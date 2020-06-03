В Анжеро-Судженске возобновили работу магазины в ТРЦ и летние веранды кафе и ресторанов

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о снятии отдельных ограничений в Анжеро-Судженском городском округе. В муниципалитете возобновляется работа летних кафе, заведения общественного питания могут обслуживать посетителей на верандах и террасах, вновь открываются торгово-развлекательные центры (ТРЦ). Расположенные внутри ТРЦ кафе и рестораны, игровые комнаты, развлекательные центры и фитнес-клубы пока остаются закрытыми.



Анжеро-Судженск был одной из семи территорий Кузбасса, где работа ТРЦ оставалась под запретом после открытия торгово-развлекательных центров в большинстве городов и районов региона.



Деятельность торгово-развлекательных центров будет сопровождаться особыми мерами предосторожности: посетители и сотрудники должны носить маски, в помещениях должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками, ограничено число посетителей в торговых залах - не более 1 человека на 4 квадратных метра.



В летних кафе, на верандах и террасах заведений общепита необходимо расставить столы на расстоянии не менее 1,5 метра или установить перегородки между столами. Персонал заведений обязан работать в масках и перчатках, у входа и на столах должны стоять антисептики, чтобы посетители могли обрабатывать руки. Уборку помещений и оборудования следует проводить с использованием дезинфицирующих средств. Использование кальянов, проведение массовых мероприятий, в том числе банкетов, запрещаются.