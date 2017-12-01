В Анжеро-Судженске выберут лучшего Деда Мороза Кузбасса

Кузбасс: осужден 17-летний подросток, вымогавший деньги у сверстника В Кузбассе на один год и шесть месяцев условного срока осужден 17-летний подросток житель города...

В Кузбассе 4-летняя девочка выпала из окна в сугроб Одна из девочек выпала из окна на втором этаже.

В Кузбассе опекуны двух погибших детей предстанут перед судом В Кузбассе перед судом предстанут 43-летний мужчина и его 42-летняя жена, которых обвиняют в...