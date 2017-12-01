В Анжеро-Судженске выберут лучшего Деда Мороза Кузбасса

В центральном парке Анжеро-Судженска 2 декабря из 26 конкурсантов – победителей муниципального этапа выберут самого лучшего Деда Мороза.
В программе – праздничное шествие, сюжетная фотосессия участников, конкурсный показ игровых программ на открытой площадке, общение с представителями СМИ.
За выход в финал будут бороться представители Анжеро-Судженска, Полысаева, Кемерова, Киселевска, Белова, Березовского, Тайги, Новокузнецка, Мысков, Прокопьевска, Краснобродского, а также районов – Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого, Гурьевского, Ижморского, Прокопьевского, Промышленновского, Чебулинского, Крапивинского, Яйского, Яшкинского.
01/12/2017
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