Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Анжеро-Судженске за пристрастие к наркотическому «шоколаду» мужчина приговорен к реальному лишению свободы

Анжеро-Судженский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В апреле 2017 года сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу получили оперативную информацию о том, что ранее судимый 26-летний местный житель причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.

Полицейские организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых подозреваемый был задержан с поличным после того, как приобрел у сбытчика сверток с веществом коричневого цвета. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое средство является синтетическим наркотиком «шоколад» массой около 1 грамма, что является крупным размером. Задержанный стал фигурантом уголовного дела. В ходе расследования установлено, что запрещенное вещество обвиняемый  приобрел для личного потребления.

Изучив материалы дела, суд признал фигуранта виновным и назначил ему в качестве наказания 3 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Происшествия
Топ
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
24/02/2019
Происшествия
Топ
Анжеро-Судженск
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе бандит украл и продал козу Матильду
В Кузбассе злоумышленник украл животное и решил его продать, сообщает информационно-аналитическое...
В старом центре: в Новокузнецке решили построить новый ТЦ
В Новокузнецке хотят построить ещё один торговый центр. Его планируют возвести на пересечении улицы...
Новокузнечанам предлагают купить странный военный сухпаек
В России имеется сеть специализированных магазинов, продающих такие сухпайки, разве что на...
В конфетах в Новокузнецке нашли червей
В Новокузнецке жительница купила коробку конфет и обнаружила в них червей.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus