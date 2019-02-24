В Анжеро-Судженске за пристрастие к наркотическому «шоколаду» мужчина приговорен к реальному лишению свободы

Анжеро-Судженский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В апреле 2017 года сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу получили оперативную информацию о том, что ранее судимый 26-летний местный житель причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.

Полицейские организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых подозреваемый был задержан с поличным после того, как приобрел у сбытчика сверток с веществом коричневого цвета. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое средство является синтетическим наркотиком «шоколад» массой около 1 грамма, что является крупным размером. Задержанный стал фигурантом уголовного дела. В ходе расследования установлено, что запрещенное вещество обвиняемый приобрел для личного потребления.

Изучив материалы дела, суд признал фигуранта виновным и назначил ему в качестве наказания 3 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.