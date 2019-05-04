В Анжеро-Судженске задержали заготовителя марихуаны

В полицию Анжеро-Судженска поступила информация, что ранее судимый 37-летний мужчина причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Полицейские задержали горожанина, у которого, при личном досмотре, обнаружили и изъяли пакет с веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли.

Экспертиза показала, что в пакете - марихуана общей массой около 200 граммов. Злоумышленник пояснил, что запрещенное вещество собрал за городом для личного потребления.

Фото из открытых источников